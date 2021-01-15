Алтайский край вошел в топ регионов для туристов, которые любят покушать

Самая привлекательная локация для тех, кто любит пробовать новые кулинарные шедевры, это Крым. На втором месте Карелия, на третьем Татарстан и Башкирия.
Два Алтая поделили с Мурманской областью четвертое место.
Рейтинг составляли по данным опроса в соцсетях.
- Крым — 22%,
- Карелия — 18%,
- Татарстан и Башкирия — по 14%,
- Мурманская область, Алтай и Алтайский край — по 8%,
- Калмыкия — 7%,
- Краснодарский край — 5%.
Ранее сообщалось, что турпоток в Алтайском крае в 2020 году снизился на 40%. В 2019 году регион посетили 2,2 млн человек, а в 2020 всего 1,3 млн туристов.