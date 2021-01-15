Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 января -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Алтайский край вошел в топ регионов для туристов, которые любят покушать

В 2021 году российские туристы планируют избегать поездки за рубеж и выбирают отечественные курорты. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список регионов, которые путешественники предпочитают для гастрономического туризма.

Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года.
Пресс-тур по кафе и ресторанам Алтайского края в период выхода из пандемии. Июль 2020 года.
Дарья Зыкова, ИД "Алтапресс"

Самая привлекательная локация для тех, кто любит пробовать новые кулинарные шедевры, это Крым. На втором месте Карелия, на третьем Татарстан и Башкирия.

Два Алтая поделили с Мурманской областью четвертое место.

Рейтинг составляли по данным опроса в соцсетях.

  • Крым — 22%,
  • Карелия — 18%,
  • Татарстан и Башкирия — по 14%,
  • Мурманская область, Алтай и Алтайский край — по 8%,
  • Калмыкия — 7%,
  • Краснодарский край — 5%.

Ранее сообщалось, что турпоток в Алтайском крае в 2020 году снизился на 40%. В 2019 году регион посетили 2,2 млн человек, а в 2020 всего 1,3 млн туристов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость