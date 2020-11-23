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Туризм

Алтайский край неожиданно похвалили за качественный wi-fi

Алтайский край стал одним из лидеров по наличию современной беспроводной связи wi-fi в гостиницах. В каждых четырех отелях из пяти клиентам предоставляется такая услуга.

Конференц-зал гостиницы "Центральная".
Конференц-зал гостиницы "Центральная".
Анна Зайкова

Исследование провел онлайн-сервис для путешественников по России OneTwoTrip. Его специалисты проанализировали 30 крупнейших регионов страны и выяснили следующее.

Недостаточно хорошо обстоит ситуация с наличием Wi-Fi в отелях Иркутской и Тюменской областей, Красноярского края — около 67%.

Гораздо лучше с доступом в Интернет обстоит дело в отелях Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Башкортостана (75%), а также в Новосибирской области и Краснодарском крае (73%).

Исследование OneTwoTrip выглядит немного спорным, поскольку ранее туристы, приезжающие на Алтай, наоборот критиковали местные отели и базы отдыха за слабое качество интернет-связи.

Возможно, исследование проводилось лишь в крупных городах регионов.

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