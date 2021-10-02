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Туризм

Алтайский край попал в число самых востребованных мест для отдыха на осенних каникулах

Алтайский край вошел в ТОП наиболее востребованных направлений для отдыха в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает РИА Новости.

Заморозки. Осень.
Заморозки. Осень.
СС0

Рейтинг возглавляет Краснодарский край, также в ТОП-5 входят Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград.

В списке востребованных внутренних направлений на первую декаду ноября находятся Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.

От детских групп чаще всего запросы приходят на поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят четыре отеля, казино и два слот-зала.

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