Алтайский край попал в число самых востребованных мест для отдыха на осенних каникулах

Алтайский край вошел в ТОП наиболее востребованных направлений для отдыха в России на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, сообщает РИА Новости .

Рейтинг возглавляет Краснодарский край, также в ТОП-5 входят Крым, Кавминводы, Санкт-Петербург и Калининград.

В списке востребованных внутренних направлений на первую декаду ноября находятся Казань, Алтайский край, Подмосковье, санатории в различных регионах.

От детских групп чаще всего запросы приходят на поездки в Казань, Калининград, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград и на туры по Золотому кольцу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае построят четыре отеля, казино и два слот-зала.