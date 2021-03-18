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Туризм

Алтайский край стал популярным среди туристов, но с отрицательными отзывами

Консалтинговая компания «КБ Стрелка» выпустила исследование регионов, популярных у туристов. Алтайский край попал в категорию известных, где число отзывов выше среднего, но преобладают отрицательные.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

В этой группе 15 регионов с высоким и низким турпотоком. К первым отнесли Крым, Краснодарский и Алтайский края.

«Благодаря своим достопримечательностям и природным особенностям они привлекают внимание туристов. Однако они могут и разочаровать — в первую очередь, качеством туристической инфраструктуры, которая в большинстве из этих регионов собрала значительное количество негативных отзывов», — утверждают авторы исследования.

Об этом же шла речь и во время визита на Алтай премьер-министра Михаила Мишустина. Он отмечал «огромный туристический потенциал двух Алтаев», но подчеркнул, что инфраструктура пока недостаточна. По поручению президента готовится проект ее развития.

В категории «Особые», где число отзывов выше среднего и преобладают положительные, относятся всего четыре региона: Хакасия, Якутия, Удмуртская и Чеченская республики.

Эти регионы не воспринимаются путешественниками как важные туристические направления, но поездка может их приятно удивить, считают эксперты.

Метод исследования

Для расчета Индекса туристической привлекательности исследователи «КБ Стрелка» проанализировали социальные сети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов, подсчитали количество пользовательских текстов, посвященных каждому из регионов России и связанных с туризмом.

Среди них выявляли позитивные и негативные комментарии.

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