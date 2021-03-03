Премьер Мишустин на Алтае получил в подарок жевательную смолу и указал на туристические пробелы

Глава правительства России Михаил Мишустин 3 марта работает в Республике Алтай. Он уже посетил завод «Нарине», который выпускает продукцию из дикорастущих алтайских растений и сырья животного происхождения. Там премьеру подарили жевательную смолку.

Мишустин ознакомился с местной продукцией, пообщался с сотрудниками предприятия и представителями сельскохозяйственной отрасли, пишут «Новости Горного Алтая».

Премьер осмотрел цех отработки мумие, посмотрел на разлив настоек и бальзамов. Михаилу Мишустину продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки, добавляет РИА Новости.

«Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира», — отмечает издание.

Михаил Мишустин в Республике Алтай. правительство Республики Алтай

Потом делегация направилась в Национальный музей им. А.В. Анохина на заседание с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в двух Алтаях.

От Алтайского края во встрече принимают участие губернатор Виктор Томенко, гендиректор «Курорта Белокуриха» Константин Ежов, руководитель санатория «Россия» Федор Елфимов, исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный, президент АРАТ Александра Томашевич и начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых.

На встрече презентуют новые туристические проекты Алтайского края. Ежов расскажет о создании курорта «Белокуриха горная», Светличный — о проекте горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь», передает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

«Михаил Мишустин отметил огромный туристический потенциал двух Алтаев — Белокурихи, Бирюзовой Катуни, Денисовой пещеры, Телецкого озера, но подчеркнул, что инфраструктура пока недостаточна. Именно поэтому по поручению президента готовится проект ее развития», — добавили в правительстве.

Заметим, что 3 марта глава кабмина отмечает 55-летний юбилей.