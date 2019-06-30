Алтайский край расчитывает принять в этом году миллионы туристов

Туристический сезон в Алтайском крае начался успешно. Власти прогнозируют, что в этом году регион посетят 2 млн туристов. Такое заявление сделал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По мнению Дешевых, столь благоприятному прогнозу способствуют несколько факторов.

В аэропорту Барнаула на лето появились дополнительные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Сургута, Казани, Томска и Красноярска. Возможно, появится авиасообщение с Омском.

Дополнительные автобусные маршруты в Барнаул и туристические районы Алтайского края запускаются из Новосибирска, Томска, Омска и Красноярска.

Евгений Дешевых,

начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности

И, конечно, многие жители Алтайского края также выберут отдых в пределах региона. К приему гостей готовы санатории, турбазы, сельские гостевые дома — всего более 700 объектов для размещения. Традиционно популярностью у отдыхающих пользуется предгорье: Белокуриха, Алтайский, Смоленский, Красногорский районы.

К числу наиболее посещаемых мест отдыха специалисты управления отнесли пляжный комплекс «АлтАйская Ривьера» в районе озера Ая, Ьелокуриху и Алтайский район, туристическую зону «Бирюзовая Катунь». Кроме того, во многих района Алтайского края пройдут различные тематические праздники — День огурца, День пиона, День арбуза и т.д.

Евгений Дешевых отметил новую тенденцию — отдыхать в заповедных и труднодоступных местах, где можно насладиться нетронутой природой и сделать уникальные фотографии. Такие туристы предпочитают Солонешенский, Чарышский, Краснощековский районы. Т

Напомним: месяц назад Евгений Дешевых заявил в прессе, что с передачей туристической отрасли в Минэкономразвития Алтайского края, упор стал делаться на ее качественные показатели, а не количественные.