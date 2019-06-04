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Туризм

Власти заявили, что число туристов в Алтайском крае больше не главный приоритет

С передачей туристической отрасли в Минэкономразвития Алтайского края, упор стал делаться на ее качественные показатели, а не количественные. Важно, что дает эта сфера экономике края. Об этом заявил начальник регионального управления по туризму Евгений Дешевых на пресс-конференции 3 июня.

"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
"Цветение маральника 2018". Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

По словам Дешевых, было бы неплохо оценить, какую антропогенную нагрузку может выдержать природа Алтайского края, ведь именно из-за нее в регион и приезжают. Бесконечно турпоток увеличиваться не может, потому что ресурсы ограничены, сказал он

Евгений Дешевых,
начальник управления по туризму Алтайского края:

Например, массовый китайский туризм особо не нужен Иркутской области. Вытоптали все, что можно, а в бюджете области ничего. Вся система бизнеса выстроена так, что в других карманах все это оседает.

Нам бы хотелось, чтобы количество приезжающих увеличивалось, но соразмерно тому, какую нагрузку мы можем считать для себя адекватной.

Начальник управления отметил, что турпоток считают по-разному. Например, по терминологии Росстата туристом считается любой человек выехавший из точки, А в точку Б не с целью заработка. То есть сюда входят люди, которые перемещаются внутри края. Даже школьники, которые приезжают на елку в Барнаул.

По такой методологии в 2018 году турпоток в Алтайском крае составил 2,14 млн человек. Но по мнению Дешевых, более правильным для экономики региона было бы смотреть на количество тех, кто въезжает в край. За прошлый год их число составило 1,4 млн человек.

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