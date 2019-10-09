Алтайский край рискует провалиться по турпотоку из-за новой системы подсчета

В Алтайском крае начнут считать приезжающих на отдых туристов по новой системе, пишет ТАСС. Учитывать будут тех, кто заселяется в гостиницы, хостелы и прочие средства размещения. В 2028 году этот показатель не дотянул до миллиона.

По нынешней системе подсчета турпоток в Алтайском крае составляет около 2 млн человек. Считают не только заселившихся в гостиницы, но и, например, приехавших по делам.

По новой системе будут учитывать только тех, кто селится в средствах размещения. Эта цифра неизбежно окажется меньше, чем 2 млн туристов. По данным 2018 года, она составляет 690 тысяч человек, заявил начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на стратегической сессии «Приоритеты развития туризма Алтайского края до 2035 года».

В 2035 году число туристов должно достигнуть 1,4 млн человек, сказал чиновник.

При этом власти рассчитывают в три раза увеличить выручку туристических продаж с 4,5 млрд до 13,5 млрд рублей к 2035 году.

«Есть ограничения — удаленность от центра, высокая стоимость доставки туристов, инфраструктурные вопросы, которые предстоит решать», — заявил зампред краевого правительства и министр экономического развития Павел Дитятев.

Ранее в правительстве говорили, что количественные показатели по турпотоку больше не приоритет.