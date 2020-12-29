Алтайский край вошел в десятку самых привлекательных туристических регионов

Составлен «Национальный туристический рейтинг-2020» — шестое ежегодное исследование туристического потенциала, привлекательности и популярности российских регионов среди отечественных и иностранных туристов. Алтайский край, согласно оценкам экспертов, вошел в ТОП-10 привлекательных направлений.

Исследователи учитывали уровень развития отрасли и гостиничной структуры региона, доходность и вклад в экономику, развитие санаторно-курортной сферы и популярность у отечественных и иностранных туристов.

Чтобы определить эти параметры, авторы брали такие данные Росстата за 2019−2020 годы, как объем платных турсулуг, число мест в гостиницах, доходы, число преступлений, количество культурных объектов и другие. А интерес туристов определяли по количеству поисковых запросов.

Первое место заняла Московская область. Как отмечают исследователи, регион впервые поднялся в рейтинге так высоко.

— Возможно, сыграла свою роль пандемия, из-за которой жители Москвы поехали на изоляцию на свежий воздух в Подмосковье, где ограничения не были такими жесткими, а загородные отели в итоге показали лучшую заполняемость и финансовую устойчивость в этих непростых условиях. Количество размещенных граждан в отелях Подмосковья за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше среднероссийских показателей — 74% (Россия — 60,7%), — заметили авторы.

Красная площадь. СС0

На втором и третьем местах — Москва и Санкт-Петербург. Далее идет Краснодарский край и Республика Крым — они не изменили прошлогодних позиций. Как и Алтайский край — третий год подряд он занимает шестое место.

Республика Алтай вошла в раздел «крепких профи» и заняла лишь 64 место. Зато она получила 16 место в списке 20 регионов, максимально сохранивших туристов в 2020 году. Наш регион в этот топ не вошел.

Управление Алтайского края по развитию туризма заметили снижение турпотока на 40% из-за пандемии. Доходы коллективных средств размещения за 9 месяцев 2020 года составили 3,7 млрд рублей или 60% от показателей такого же периода 2019 года.

Авторы рейтинга отмечают, что пандемия стала ударом для туротрасли. По данным Росстата, доходы коллективных средств размещения за 9 месяцев 2020 года сократились на 40% меньше, по сравнению с прошлым годом. Число иностранных туристов, размещающихся в гостиницах с января по сентябрь, упало на 70%, до 2,3 млн человек.

Недавно шесть курортов Алтайского края вошли в топ-100 российских здравниц. Рейтинг был составлен федеральным агентством по туризму.