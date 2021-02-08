Алтайский термальный источник назвали в десятке популярных у туристов

Термальный источник Джумалинские ключи (от южно-алт. јуҥмалу — имеющий самку каменного козла) попал в список самых популярных среди российских туристов по версии сервиса бронирования жилья tvil.ru .

Больше остальных горячих ключей россиян манит крымский курорт Саки — почти 30 процентов пользователей соцсетей отдали голос за эту локацию.

На втором месте расположился курорт Мацеста в Краснодарском крае — 24%, на третьей позиции — Бесстыжие ванны в Пятигорске (10,6%).

Джумалинские ключи набрали 6,67% голосов

ТОП-10 самых притягательных термальных источников в России*

Саки ( Крым), 29,3%

Крым), 29,3% Мацеста ( Краснодарский край), 24%

Краснодарский край), 24% Бесстыжие ванны ( Пятигорск), 10,6%

Пятигорск), 10,6% Байкальские купальни ( Байкал), 6,6%

Байкал), 6,6% Каменномостский термальный источник ( Адыгея), 6,6%

Адыгея), 6,6% Джумалинские ключи ( Алтай), 6,6%

Алтай), 6,6% Суворовские купальни ( Ставропольский край), 5,3%

Ставропольский край), 5,3% Аушигерские источники ( Кабардино-Балкария), 4%

Кабардино-Балкария), 4% Паратунские термальные источники ( Камчатка), 4%

Камчатка), 4% Целебные воды Аршана ( Бурятия), 2,6%

*по версии tvil.ru

Теплый Ключ (Джумалинский ключ) находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в 70 км юго-восточнее Кош-Агача. В бальнеологических целях воды источника используются еще с советских времен.

Ранее сообщалось, что гора Чертов палец на Алтае обогнала перевал Дятлова по желанности у туристов.