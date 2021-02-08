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8 февраля -1°C
Туризм

Алтайский термальный источник назвали в десятке популярных у туристов

Термальный источник Джумалинские ключи (от южно-алт. јуҥмалу — имеющий самку каменного козла) попал в список самых популярных среди российских туристов по версии сервиса бронирования жилья tvil.ru.

Джумалинские ключи.
Джумалинские ключи.
altai-republic.ru

Больше остальных горячих ключей россиян манит крымский курорт Саки — почти 30 процентов пользователей соцсетей отдали голос за эту локацию.

На втором месте расположился курорт Мацеста в Краснодарском крае — 24%, на третьей позиции — Бесстыжие ванны в Пятигорске (10,6%).

Джумалинские ключи набрали 6,67% голосов

ТОП-10 самых притягательных термальных источников в России*

  • Саки (Крым), 29,3%
  • Мацеста (Краснодарский край), 24%
  • Бесстыжие ванны (Пятигорск), 10,6%
  • Байкальские купальни (Байкал), 6,6%
  • Каменномостский термальный источник (Адыгея), 6,6%
  • Джумалинские ключи (Алтай), 6,6%
  • Суворовские купальни (Ставропольский край), 5,3%
  • Аушигерские источники (Кабардино-Балкария), 4%
  • Паратунские термальные источники (Камчатка), 4%
  • Целебные воды Аршана (Бурятия), 2,6%

*по версии tvil.ru

Теплый Ключ (Джумалинский ключ) находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в 70 км юго-восточнее Кош-Агача. В бальнеологических целях воды источника используются еще с советских времен.

Ранее сообщалось, что гора Чертов палец на Алтае обогнала перевал Дятлова по желанности у туристов.

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