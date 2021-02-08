Алтайский термальный источник назвали в десятке популярных у туристов

Больше остальных горячих ключей россиян манит крымский курорт Саки — почти 30 процентов пользователей соцсетей отдали голос за эту локацию.
На втором месте расположился курорт Мацеста в Краснодарском крае — 24%, на третьей позиции — Бесстыжие ванны в Пятигорске (10,6%).
Джумалинские ключи набрали 6,67% голосов
ТОП-10 самых притягательных термальных источников в России*
- Саки (Крым), 29,3%
- Мацеста (Краснодарский край), 24%
- Бесстыжие ванны (Пятигорск), 10,6%
- Байкальские купальни (Байкал), 6,6%
- Каменномостский термальный источник (Адыгея), 6,6%
- Джумалинские ключи (Алтай), 6,6%
- Суворовские купальни (Ставропольский край), 5,3%
- Аушигерские источники (Кабардино-Балкария), 4%
- Паратунские термальные источники (Камчатка), 4%
- Целебные воды Аршана (Бурятия), 2,6%
*по версии tvil.ru
Теплый Ключ (Джумалинский ключ) находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай, в 70 км юго-восточнее Кош-Агача. В бальнеологических целях воды источника используются еще с советских времен.
Ранее сообщалось, что гора Чертов палец на Алтае обогнала перевал Дятлова по желанности у туристов.