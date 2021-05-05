Алтайское село обошло Москву по популярности романтического отдыха

Сервис бронирования жилья tvil.ru определили самые романтичные направления, куда хотели бы поехать российские туристы на романтический отдых в мае. Алтайское село попало в список и оказалось самым дорогим вариантом.

Первую строчку занял Севастополь, следом идут Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Казань, Тула, Нижний Новгород, Гагра (в Абхазии)

Девятую позицию занял Чемал, обогнав Москву.

По статистике, пары бронируют жилье для отдыха в мае от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,7 тыс. рублей в сутки. В среднем, отдых в мае вдвоем обойдется в чуть более 12,5 тыс. рублей.

Дешевле всего отдохнуть в Сочи, дороже — в Чемале.

ТОП-10 популярных направлений для романтического отпуска

Севастополь — 2972 ₽ / 4 ночи (средняя стоимость ночи)

Сочи — 1605 ₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург — 2685 ₽ / 4 ночи

Кисловодск — 1611 ₽ / 6 ночей

Казань — 2444 ₽ / 3 ночи

Тула — 2178 ₽ / 1 ночь

Нижний Новгород — 2177 ₽ / 3 ночи

Гагра — 2312 ₽ / 6 ночей

Чемал — 4667 ₽ / 3 ночи

Москва — 2330 ₽ / 2 ночи

1 мая туристы «рванули в Горный» отдыхать, но оказались в снежной ловушке. Машины не могли заехать в гору из-за выпавшего снега.