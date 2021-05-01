Туристы поехали на майские в Горный, но попали в снежную ловушку

Автомобилисты встали в пробку перед Семинским перевалом в Республике Алтай. Виной всему выпавший снег.

«Такое вот сегодня 1 мая на Семинском перевале», — сообщает один из водителей в Instagram.

Как ранее сообщал altapress.ru, в ночь на 2 мая в Алтайском крае ожидается похолодание до −3…+2 градусов. В ночные часы местами по востоку небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы возможно появление временного снежного покрова.

Впрочем, выпавший снег быстро растает. Днем 2 мая в регионе будет +13…+18 градусов. Далее начнется еще более существенное потепление.