Май в Алтайском крае стартует с дождей и гроз. Но будет и снег

Дожди и грозы прогнозируют синоптики на территории Алтайского края в субботу, 1 мая.

«На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, местами грозы», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +10…+15 градусов. Ветер северо-западный, 8−13 метров в секунду, местами порывы 17−22 метра.

В Барнауле 1 мая также ожидается небольшой дождь. В городе будет +12…+14 градусов. Ветер северо-западный, 8−13 метров в секунду.

При этом в ночь на 2 мая в регионе ожидается похолодание до −3…+2 градусов. В ночные часы местами по востоку небольшие, в предгорьях умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в ночные и утренние часы возможно появление временного снежного покрова.

Впрочем, выпавший снег быстро растает. Днем 2 мая в регионе будет +13…+18 градусов. Далее начнется еще более существенное потепление.