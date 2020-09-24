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Туризм

Алтайскую Денисову пещеру собираются продвигать на мировом рынке

В Алтайском крае решили создать общественный фонд «Денисова пещера». Он нужен для того, чтобы вести научную деятельность в окрестностях природно-археологического памятника и развивать туризм.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
Антон Нелюбин

В совет войдут представители бизнеса и ученые. Работа фонда поспособствует увеличению турпотока в Алтайский край, созданию новых рабочих мест и возможностей для малого и среднего бизнеса, уверены идеологи проекта.

«Мы планируем продвигать Денисову пещеру не только в России, но и на международном рынке», — цитирует генерального директора «Курорт Белокуриха» Константина Ежова пресс-служба компании.

Денисова пещера.
Денисова пещера.
Антон Нелюбин

Члены совета предложили создать археологический парк со стоянкой древнего человека, выставочным залом, зданием для симпозиумов и встреч, а также другими инфраструктурными объектами.

«Все идеи, проекты, замыслы — грандиозны, рассчитаны на перспективу и требуют тщательной проработки. Ради нашей дальнейшей истории мы будем строить общую программу. Ее нужно строить с опорой на научный туризм, поскольку Солонешенский район примечателен археологическими, историческими и природными памятниками», — считает научный руководитель Института археологии и этнографии Анатолий Деревянко.

Ученые также подчеркнули, что бизнес не должен мешать науке. Например, нужно перераспределить поток туристов, чтобы избежать скоплений людей в самой пещере.

Ранее ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры.

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