Алтайскую Денисову пещеру собираются продвигать на мировом рынке

В совет войдут представители бизнеса и ученые. Работа фонда поспособствует увеличению турпотока в Алтайский край, созданию новых рабочих мест и возможностей для малого и среднего бизнеса, уверены идеологи проекта.
«Мы планируем продвигать Денисову пещеру не только в России, но и на международном рынке», — цитирует генерального директора «Курорт Белокуриха» Константина Ежова пресс-служба компании.
Члены совета предложили создать археологический парк со стоянкой древнего человека, выставочным залом, зданием для симпозиумов и встреч, а также другими инфраструктурными объектами.
«Все идеи, проекты, замыслы — грандиозны, рассчитаны на перспективу и требуют тщательной проработки. Ради нашей дальнейшей истории мы будем строить общую программу. Ее нужно строить с опорой на научный туризм, поскольку Солонешенский район примечателен археологическими, историческими и природными памятниками», — считает научный руководитель Института археологии и этнографии Анатолий Деревянко.
Ученые также подчеркнули, что бизнес не должен мешать науке. Например, нужно перераспределить поток туристов, чтобы избежать скоплений людей в самой пещере.
Ранее ученые воссоздали внешний облик древних обитателей Денисовой пещеры.