Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -6°C

Алтайтурцентр возглавил «спаситель» из Бурятии

Туристский центр Алтайского края возглавил Денис Ивлев, который оставил пост пост заместителя министра туризма Республики Бурятия. Чиновник вернулся на родину и сменил на посту Татьяну Сажаеву. Она руководила организацией с 2013 года.

Денис Ивлев.
Денис Ивлев.
altairegion22.ru

Прощальный пост Татьяна Сажаева написала в Facebook 7 февраля, в день рождения турцентра. Она поблагодарила всех, кто «шагал все семь лет или только отрезок пути к сегодняшним вершинам Лучшего туристского центра России».

С 12 февраля к обязанностям руководителя приступил Денис Ивлев, сообщается на сайте Алтайтурцентра.

Еще 3 февраля стало известно, что Ивлева позвали «спасать Родину». Так он выразился в беседе с журналистом.

Что известно о Денисе Ивлеве

Он родился 25 августа 1977 года в Барнауле, окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова по специальности «Мировая экономика».

С 1999 по 2018 год работал в органах исполнительной власти Алтайского края: в главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, управлении по внешним связям, туризму и курортному делу.

Занимался разработкой и внедрением региональной системы ведомственного учёта работы предприятий туристской отрасли, подготовкой заявок на создание ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», туристских кластеров «Белокуриха», «Золотые ворота», курировал деятельность КГБУ «Алтайтурцентр», продвижение туристского продукта Алтайского края и проведение событийных туристских мероприятий.

В 2018 году руководил деятельностью экспертного бюро «Тур.База Консалтинг».

С февраля 2019 года был заместителем министра туризма Республики Бурятия.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость