Авиабилеты летом подорожают по нескольким причинам, указали эксперты

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала « Прайму », что все факторы говорят о подорожании авиабилетов летом.

Воронкова отметила, что спрос на авиабилеты летом обычно растет, а предложение в нынешних условиях сокращается.

При этом затраты авиакомпаний растут буквально на все — от авиакеросина до обслуживания.

«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке», — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции.

Воронкова напомнила, что только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57%.

Эксперт предположила, что для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут направить лайнеры, которые сейчас не могут летать за рубеж.

Кроме того, государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний.

Ранее сообщили, что цена на авиабилеты может вырасти двукратно из-за санкций и потери импортных самолетов.