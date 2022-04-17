В мае Турция запустит новую авиакомпанию для перевозки туристов из России

В мае начнет работу турецкая авиакомпания Southwind, которую власти создали для перевозки туристов из России, сообщают « Известия » со ссылкой на AirportHaber .

Официально авиакомпания Southwind начнет свою деятельность в конце мая.

В парке компании, которая будет базироваться в курортной Анталье, планируют эксплуатировать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжные и двух узкофюзеляжные.

«Ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации (ГГА), и процесс ускорился», — говорится в сообщении.

В начале апреля сообщили. что турецкие власти рассматривают возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию.

Российские власти подчеркнули, что Ростуризм и Минтуризма Турции находятся в контакте и работают над созданием условий для турсезона.