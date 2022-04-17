17 апреля
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Туризм

В мае Турция запустит новую авиакомпанию для перевозки туристов из России

В мае начнет работу турецкая авиакомпания Southwind, которую власти создали для перевозки туристов из России, сообщают «Известия» со ссылкой на AirportHaber.

Аланья. Турция.
Аланья. Турция.
Altapress.ru

Официально авиакомпания Southwind начнет свою деятельность в конце мая.

В парке компании, которая будет базироваться в курортной Анталье, планируют эксплуатировать пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжные и двух узкофюзеляжные.

«Ходатайство о создании компании было принято Генеральным управлением гражданской авиации (ГГА), и процесс ускорился», — говорится в сообщении.

В начале апреля сообщили. что турецкие власти рассматривают возможность создания новой авиакомпании, которая занималась бы исключительно перевозкой туристов из России на отдых в Турцию.

Российские власти подчеркнули, что Ростуризм и Минтуризма Турции находятся в контакте и работают над созданием условий для турсезона.

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