6 апреля
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Экономика

В деловом совете Турции заявили о возможности бартерной торговли с Россией

Глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши заявил, что стороны рассматривают возможность бартерной торговли, пишет Dunya.

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

По его словам, Турция в конце 1980-х годов довольно успешно занималась бартерной торговлей, так что по этому варианту проводятся исследования.

Чтобы торговля приносила доход, Турция и Россия должны взаимно увеличить контргарантию, считает Экмекчибаши, пишет Газета.Ru.

«Обе страны работают над этим вопросом. Если будет дана взаимная гарантия на 5 млрд долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 млрд долларов в турецкой лире», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что Анкара готова вести торговлю с Москвой в рублях и другой валюте.

Эрдоган сказал, что Анкара готова вести торговлю с Москвой в рублях и другой валюте, сообщал телеканал A Haber.

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