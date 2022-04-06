В деловом совете Турции заявили о возможности бартерной торговли с Россией

По его словам, Турция в конце 1980-х годов довольно успешно занималась бартерной торговлей, так что по этому варианту проводятся исследования.

Чтобы торговля приносила доход, Турция и Россия должны взаимно увеличить контргарантию, считает Экмекчибаши, пишет Газета.Ru.

«Обе страны работают над этим вопросом. Если будет дана взаимная гарантия на 5 млрд долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 млрд долларов в турецкой лире», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что Анкара готова вести торговлю с Москвой в рублях и другой валюте.

Эрдоган сказал, что Анкара готова вести торговлю с Москвой в рублях и другой валюте, сообщал телеканал A Haber.