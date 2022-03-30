В России предложили создать новую платежную единицу для торговли с дружественными странами

Российские экономисты считают необходимым перейти в торговле с дружественными странами на новую платежную единицу, зависящую от золота, сообщает РБК .

С инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция.

По мнению группы экономистов, страны избавятся от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

«Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», — отмечает издание.

Эксперты предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у стран-участниц золоту и драгоценным металлам. Курс будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке.

Ранее сообщили, что в Китае подготавливают точку отсчета для «обрушения» главной валюты.