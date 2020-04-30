«Всех пугает неизвестность»: застрявшая в США жительница Барнаула рассказала, как сибиряки планируют «побег» домой

Жительница Барнаула Лидия Тихобаева, которая уже два месяца находится в американском Бостоне и не может вернуться домой, рассказала altapress.ru, что многие застрявшие за океаном сограждане планируют лететь в Россию через Белоруссию. Надежда на скорые возвратные рейсы тает с каждым днем.

Сколько человек застряло

На сегодняшний день в группе Telegram, организованной министерством связи России, состоят 84 человека. В основном это жители Сибири. Из Алтайского края — 5−6 человек, среди них есть 79-летняя женщина.

Многие из них планировали улететь домой в конце марта. Но 27 числа стало известно, что все рейсы до Москвы отменяются.

«У меня были билеты на 30 марта, рейс перенесли на 3 апреля. По пути из Бостона в Нью-Йорк я узнала, что его тоже отменили. Мне пришлось возвращаться обратно. Потом мне позвонил атташе из российского посольства и сказал, чтобы остальные тоже не сидели в аэропорту — ждать нечего. Я спросила, что же нам теперь делать, но ответа не получила», — рассказала Лидия.

Ночь , аэропорт СС0

Между тем, возвращения Лидии в Россию ждали — 10 апреля к ее родителям в Змеиногорске пришли полицейские, не обнаружив женщину по барнаульскому адресу.

«Получается, власти не знают, что мы находимся в США, а вот полицейские были в курсе, что мы должны были прилететь 3 апреля», — говорит она.

Рейс не для всех

29 апреля стало известно, что в Москву из США прилетел один из немногих возвратных рейсом, на его борту находились 257 человек.

Лидия Тихобаева сообщила, что о нем стало известно совершенно случайно.

В аэропорту. СС0

«Изначально была информация, что это гуманитарный рейс. Потом из чатов просочилась информация, что он все-таки вывозной. О рейсе сообщали точечно — в основном звонили застрявшим школьникам, людям, у которых есть несовершеннолетние дети или проблемы со здоровьем.

В лайнере, по информации Тихобаевой, оказались в основном жители Московской и Ленинградской областей, регионов из европейской части России — Ярославля, Самары и так далее. Из сибиряков на рейс попала только одна женщина из Новосибирска.

Власти молчат

Обращение с просьбой о помощи Лидия отправляла губернатору и в управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу 15 апреля.

От главы региона ей пришел совет обратиться через электронную приемную. Продублировав письмо туда, она получила ответ, что запрос передан в управление транспортом, время его рассмотрения — 30 дней.

Самолет СС0

«Я понимаю, что администрация Алтайского края не может организовать борт из США в Москву. Но между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих интервью постоянно подчеркивает роль регионов, их ответственности за возвращение жителей домой. Например, с томичами представители администрации сами вышли на контакт, сообщили о готовности организовать трансфер. А вот жители Омской области и Алтайского края не могут ни до кого достучаться. Такое чувство, что между местными и федеральными властями нет никакого взаимопонимания», — посетовала Лидия.

По словам Лидии, людям важно услышать, что власти о них хотя бы знают.

До родины с риском

На днях стало известно, что до 5 мая в Россию организуют вывозные рейсы из Тель-Авива, Рима, Мале, Коломбо, Бангкока, Пхукета, Камрани и Шанхая. Америки в этом списке нет.

Самолет. Анна Зайкова.

Лидия говорит, что состояние полной неопределенности пугает всех. «Люди слоняются по друзьям, гостиницам. Одну женщину с детьми знакомый приютил в недостроенном доме — она и этим довольна, есть хотя бы крыша над головой», — рассказала она.

Люди, у которых еще остались какие-то средства и которые больше не могут ждать возвратных рейсов, ищут другие способы вернуться на родину.

На сегодняшний день единственная рабочая схема — это полет из Нью-Йорка до Минска, а оттуда до границы России на автомобиле. Те, кто уже прошел такой путь, делятся с другими проверенными контактами водителей.

Но такой «побег» тоже сопряжен с определенными рисками.

Самолет. СС0

«Может случиться всякое — пока ты летишь, белорусские власти вполне могут закрыть свои границы. И сами люди понимают, что могут в пути подхватить и перенести коронавирус. Но они идут на это, даже с маленькими детьми, потому что иного выхода нет», — говорит Лидия.

Между тем, такой опасный путь домой с каждым днем вынужденно выбирают все больше и больше россиян.