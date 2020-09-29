Басков устроил роскошный пикник на Телецком озере

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков решил провести отпуск в Республике Алтай. Он побывал на Катуни и устроил пикник на берегу Телецкого озера. Фотографии он опубликовал в Instagram.

Певец считает, что на Алтае невероятно потрясающая природа.

«Я в восторге от сказочного Алтая», — написал он.

На кадрах видно, что пикник на берегу певцу устроили на высшем уровне. Недалеко «припаркован» вертолет.

«Алтай — это вообще могучая сила России», — поддержали его поклонники.

Также подписчики обрушили волну негатива в комментариях из-за того, что артист поучаствовал в концерте в поддержку Александра Лукашенко.

«После концерта в Беларуси, за Лукашенко, терпеть тебя не могу. Не зря есть такая поговорка, от любви до ненависти», — негодуют комментаторы.

Ранее ведущий проекта «Чек лист», тревел-блогер Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае и вместе с губернатором Виктором Томенко составил список мест, где нужно побывать туристу.