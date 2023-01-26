26 января
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Туризм

Безвизовый режим в Китай для россиян возобновят в скором времени

Россиянам станет доступен безвизовый режим в Китай для туристических поездок. Предположительно, его возобновят с 8 февраля 2023 года. Об этом сообщил директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский в своем Telegram-канале.

Китай.
Китай.
@chinadailynews

Соглашение о безвизовых групповых поездках из России в Китай для туристов планируют возобновить с 8 февраля 2023 года, сообщил Арсений Крепский.

На эту дату запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

На данный момент утверждают механизм электронной регистрации списков туристских групп.

Сейчас пересечь границу с Китаем возможно только с получением соответствующей визы.

Ранее стало известно, что пассажирское наземное сообщение через российско-китайскую границу может открыться в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 года.

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