Безвизовый режим в Китай для россиян возобновят в скором времени

Соглашение о безвизовых групповых поездках из России в Китай для туристов планируют возобновить с 8 февраля 2023 года, сообщил Арсений Крепский.
На эту дату запланировано заседание Межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.
На данный момент утверждают механизм электронной регистрации списков туристских групп.
Сейчас пересечь границу с Китаем возможно только с получением соответствующей визы.
Ранее стало известно, что пассажирское наземное сообщение через российско-китайскую границу может открыться в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 года.
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