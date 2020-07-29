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Туризм

Бывший главный санитарный врач России предупредил об опасности отдыха на турецких курортах

В Турции складывается неблагоприятная ситуация с COVID-19, отдых там опасен, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Анталья, старый город.
Анталья, старый город.
Анастасия Снегирева

«Там небезопасно, я это говорю с профессиональной точки зрения. В Турции серьезно не проверяют на наличие коронавируса, и обстановка внутри страны неблагоприятная», — цитирует Онищенко Lenta.ru.

Он напомнил, как многие россияне не могли вернуться в Россию, когда началась пандемия. Не исключено, что ситуация повторится. Эксперт призвал граждан воздержаться от отдыха в Турции, пишет ura.ru.

В России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

После известия об открытии границ с Турцией и возобновлении с 1 августа авиасоообщения с этой страной, туристическая Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян. При этом цены на билеты резко возросли.

По сравнению с прошлым годом средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, а в Стамбул — на 30%.

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