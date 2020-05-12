Бывший главный санврач негативно высказался насчет поездок по стране с 1 июня

«Это глупость. Я понимаю, что всем предприятиям хочется открыться пораньше, но сейчас нет эпидемиологических оснований ни для 1 июня, ни для 28 июня», — подчеркнул Онищенко в интервью «Ридусу».
Турпоездки могут привести только к новой волне распространения коронавируса, уверен Онищенко.
Он считает — пока рано называть конкретную дату, когда разрешат россиянам путешествовать, потому что нужно учитывать эпидемиологическую обстановку, пишет News.ru.
Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) попросили разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, что авиакомпании отменили рейсы в Барнаул на конец апреля и почти весь май. Свои рейсы отменили «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «СиЛА», «КрасАвиа», «ЮТэйр» и «ИрАэро».