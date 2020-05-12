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13 мая
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Туризм

Бывший главный санврач негативно высказался насчет поездок по стране с 1 июня

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко негативно отреагировал на инициативу российских туроператоров, которые предложили разрешить с 1 июня турпоездки по стране.

Экспедиция в Горный Алтай.
Экспедиция в Горный Алтай.
Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

«Это глупость. Я понимаю, что всем предприятиям хочется открыться пораньше, но сейчас нет эпидемиологических оснований ни для 1 июня, ни для 28 июня», — подчеркнул Онищенко в интервью «Ридусу».

Турпоездки могут привести только к новой волне распространения коронавируса, уверен Онищенко.

Он считает — пока рано называть конкретную дату, когда разрешат россиянам путешествовать, потому что нужно учитывать эпидемиологическую обстановку, пишет News.ru.

Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) попросили разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что авиакомпании отменили рейсы в Барнаул на конец апреля и почти весь май. Свои рейсы отменили «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «СиЛА», «КрасАвиа», «ЮТэйр» и «ИрАэро».

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