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Жизнь

Авиакомпании отменили рейсы в Барнаул на конец апреля и почти весь май

Барнаульский аэропорт на своей странице во «ВКонтакте» рассказал об изменениях в расписании движения воздушных судов.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Свои рейсы отменили «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «СиЛА», «КрасАвиа», «ЮТэйр» и «ИрАэро».

«Изменения произошли по решению авиакомпаний», — подчеркнули в аэропорту.

Какие рейсы отменили

  • Авиакомпания «Уральские авиалинии»: рейсы U6651/652 — 24, 25, 27, 28, 29, 30 апреля, а также 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 мая 2020 года; рейсы U6629/630 — 27 апреля, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 мая; рейсы U6631/632 — 25, 28 апреля, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 мая; рейсы U61333/1334 — 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 мая.
  • Авиакомпания «Аэрофлот»: рейсы SU1430/1431 — 24, 25, 26, 27, 28, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10 мая.
  • Авиакомпания «СиЛА»: рейсы СЛ47/48 — 24, 27, 29 апреля, 1 мая.
  • Авиакомпания «КрасАвиа»: рейсы ЭК83/84 — 25, 28 апреля, 2, 5, 9 мая.
  • Авиакомпания «ЮТэйр»: рейсы ЮТ213/214 — 25 апреля, 2, 9, 16, 23 мая; рейсы ЮТ183/184 — 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 мая.
  • Авиакомпания «ИрАэро»: рейсы РД225/226 — 1, 8, 15, 22, 29 мая.

Ранее Барнаульский аэропорт также сообщал об отмене апрельских и майских рейсов, однако список дат не был таким большим.

Стоит отметить, что в обновленном списке отсутствует S7 Airlines. Авиакомпания отменяла рейсы в Барнаул на 18, 19, 21, 23 апреля.

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