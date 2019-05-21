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Туризм

В Белокурихе придумали, как существенно удешевить путевки

Министерство финансов РФ рассмотрит предложение белокурихинских санаториев о распространении налогового вычета на всю стоимость путевки. Это, по словам Сергея Криворученко, заместителя генерального директора по маркетингу санатория «Алтай», позволит снизить цену путевки на 13%. Новость он сообщил на круглом столе по стратегии развития санаторно-курортного комплекса в регионе, который состоялся 16 мая в Белокурихе.

Санатории Белокурихи.
Санатории Белокурихи.
Анна Зайкова.

Сергей Криворученко отметил, что сейчас налоговый кодекс позволяет россиянам получить вычет только со стоимости медицинских услуг. Это существенно снижает мотивацию граждан. Вызывает непонимание, почему льгота распространяется на 30% стоимости путевки.

Сергей Криворученко,
заместитель генерального директора по маркетингу санатория «Алтай»:

15 мая мы получили ответ заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая на имя депутата Госдумы Олега Быкова, к которому мы обращались по поводу налогового вычета. В нем сказано, «в целях всесторонней проработки обращение направлено для рассмотрения в Министерство финансов РФ». Сделан еще один шаг по решению этой проблемы. Если норму примут на федеральном уровне, то путевка будет дешевле на 13%. Это существенный в наше время шаг.

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