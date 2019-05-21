В Белокурихе придумали, как существенно удешевить путевки

Сергей Криворученко отметил, что сейчас налоговый кодекс позволяет россиянам получить вычет только со стоимости медицинских услуг. Это существенно снижает мотивацию граждан. Вызывает непонимание, почему льгота распространяется на 30% стоимости путевки.

15 мая мы получили ответ заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая на имя депутата Госдумы Олега Быкова, к которому мы обращались по поводу налогового вычета. В нем сказано, «в целях всесторонней проработки обращение направлено для рассмотрения в Министерство финансов РФ». Сделан еще один шаг по решению этой проблемы. Если норму примут на федеральном уровне, то путевка будет дешевле на 13%. Это существенный в наше время шаг.