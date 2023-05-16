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Туризм

Более 60 млн рублей впервые потратят на создание пляжей в Алтайском крае

Управление по туризму Алтайского края впервые проведет между предпринимателями конкурс на создание и благоустройство пляжей. Максимальная сумма гранта на один проект может составить не более 10 млн рублей.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Правительство РФ выделило 64 млн рублей для конкурса на благоустройство пляжей в Алтайском крае, рассказал начальник профильного регионального управления Евгений Дешевых во время пресс-конференции.

Подать проект на рассмотрение смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются развитием туризма в крае. Поддержку получат не менее шести заявок.

Евгений Дешевых отметил, что особенно в этой поддержке нуждаются предприниматели из Ярового, Бурлы, Кулунды, Завьялово, Романово, а также Алтайского, Змеиногорского, Курьинского и Егорьевского районов.

О начале конкурса скоро объявят на сайте.

Ранее мы показывали, как барнаульцы устроили пляж на пруду в Изумрудном парке.

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