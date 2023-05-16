Более 60 млн рублей впервые потратят на создание пляжей в Алтайском крае

Правительство РФ выделило 64 млн рублей для конкурса на благоустройство пляжей в Алтайском крае, рассказал начальник профильного регионального управления Евгений Дешевых во время пресс-конференции.
Подать проект на рассмотрение смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются развитием туризма в крае. Поддержку получат не менее шести заявок.
Евгений Дешевых отметил, что особенно в этой поддержке нуждаются предприниматели из Ярового, Бурлы, Кулунды, Завьялово, Романово, а также Алтайского, Змеиногорского, Курьинского и Егорьевского районов.
О начале конкурса скоро объявят на сайте.
Ранее мы показывали, как барнаульцы устроили пляж на пруду в Изумрудном парке.