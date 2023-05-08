Лето в Изумрудном. Барнаульцы искупались в обновленном пруду и не только

Корреспондент altapress.ru 7 мая побывала в обновленном парке "Изумрудный" и показала, как барнаульцы проводят жаркие майские праздники.
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
На парковой сцене в честь Дня радио весь день выступали музыкальные группы. Пространство вокруг сцены не пустовало ни минуты, но и другими прелестями летней погоды барнаульцы успели насладиться.
Прохожие улыбались яркому гриму аниматоров, рассматривали причудливые сувениры и выставку радиоприемников.
Горожане неспешно прогуливались с рожками мороженого, которое продают неподалеку, и с питомцами. А на соседней с ними дорожке другие барнаульцы рассекали на самокатах, роликах, велосипедах и моноколесах.
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке.
Екатерина Карзова
Одни дети облюбовали игровые площадки и качели, а другие были не прочь искупаться в жаркий денек.
Купались и взрослые, а вот некоторые предпочли лишь наблюдать со стороны - с лестницы прямо у воды, с мостика или с лодок и катамаранов, прокат которых вновь открыли этим летом и который уже пользуется большой популярностью.
Ранее altapress.ru подробнее рассказывал, как прошел День радио в Изумрудном парке.