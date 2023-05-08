Лето в Изумрудном. Барнаульцы искупались в обновленном пруду и не только

На парковой сцене в честь Дня радио весь день выступали музыкальные группы. Пространство вокруг сцены не пустовало ни минуты, но и другими прелестями летней погоды барнаульцы успели насладиться.

Прохожие улыбались яркому гриму аниматоров, рассматривали причудливые сувениры и выставку радиоприемников.

Горожане неспешно прогуливались с рожками мороженого, которое продают неподалеку, и с питомцами. А на соседней с ними дорожке другие барнаульцы рассекали на самокатах, роликах, велосипедах и моноколесах.

Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова Как барнаульцы отдыхают в обновленном Изумрудном парке. Екатерина Карзова

Одни дети облюбовали игровые площадки и качели, а другие были не прочь искупаться в жаркий денек.

Купались и взрослые, а вот некоторые предпочли лишь наблюдать со стороны - с лестницы прямо у воды, с мостика или с лодок и катамаранов, прокат которых вновь открыли этим летом и который уже пользуется большой популярностью.

Ранее altapress.ru подробнее рассказывал, как прошел День радио в Изумрудном парке.