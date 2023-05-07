7 мая
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Жизнь

Грим, музыка и выставки: как барнаульцы празднуют День радио

Корреспондент altapress.ru побывал на празднике в парке "Изумрудный" и показал, как барнаульцы отмечают День радио.

День радио 2023 в Барнауле.
День радио 2023 в Барнауле.
Павел Запруднов

В этот день в «Изумрудном» радиостанция "Heart FM" ведет прямой эфир с 12:00 до 21:00 прямо из парка.

Организаторы праздника подготовили развлекательную программу, конкурсы, викторины и розыгрыши призов.

На сцене сегодня выступят известные барнаульские группы: «Комната культуры», Mercurий, «Свои в городе», «Академия художеств», «Горизонталь», «Волны», ZZPOP, Big College Band, «Дубовая роща».

Кроме того, не так давно в "Изумрудном" начали работать катамараны. Барнаульцы сегодня стоят в длинных очередях, чтобы прокатиться на лодках в обновленном пруду.

Ранее стало известно, где пройдут праздничные салюты в День Победы в Барнауле.

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