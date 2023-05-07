Грим, музыка и выставки: как барнаульцы празднуют День радио

В этот день в «Изумрудном» радиостанция "Heart FM" ведет прямой эфир с 12:00 до 21:00 прямо из парка.
Организаторы праздника подготовили развлекательную программу, конкурсы, викторины и розыгрыши призов.
На сцене сегодня выступят известные барнаульские группы: «Комната культуры», Mercurий, «Свои в городе», «Академия художеств», «Горизонталь», «Волны», ZZPOP, Big College Band, «Дубовая роща».
Кроме того, не так давно в "Изумрудном" начали работать катамараны. Барнаульцы сегодня стоят в длинных очередях, чтобы прокатиться на лодках в обновленном пруду.
Ранее стало известно, где пройдут праздничные салюты в День Победы в Барнауле.