Сезон катамаранов открыт! Барнаульцев приглашают прокатиться на лодочках в парке "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" открылся сезон катания на катамаранах и лодках в пруду.

Жители Барнаула уже опробовали желтые лодочки. К пруду образовались небольшие очереди из желающих прокатиться.

"Озеро не море, конечно, но катамараны — это все равно прикольно", - отмечают читатели altapress.ru.

Помимо лодок барнаульцам предлагают опробовать катамараны и даже сапы.

Ранее читатели altapress.ru заметили, что пруд в барнаульском «Изумрудном» приобрел зеленоватый оттенок — под стать названию парка. Управляющий парком Владислав Вакаев объяснил, что такой оттенок может давать цвет щебня, которым устлано дно пруда. А также сама вода, которая может быть минерализована.