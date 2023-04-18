Тайна изумрудного пруда. Владислав Вакаев развеял теории заговора о парковом водоеме

Читатели altapress.ru заметили, что пруд в барнаульском «Изумрудном» приобрел зеленоватый оттенок — под стать названию парка. Некоторые стали придумывать теории о «губернаторском следе». Мы попытались разобраться, что сейчас происходит с обновленным водоемом.

Пруд был зеленоватым не всегда. Сначала прозрачная вода отражала небо. Кто-то связывает появление необычного цвета с тем, что дети бросают в воду камни. А некоторые читатели заметили, что вода стала зеленеть именно после визита губернатора Виктора Томенко. Пошли шутливые теории заговора.

Чтобы развеять сомнения, мы обратились с вопросом к администрации парка.

Владислав Вакаев,

управляющий парком «Изумрудный»:

Думаю, произошло сочетание двух факторов. Такой оттенок может давать цвет щебня, которым устлано дно пруда. Вторая причина — вода. Мы залили чистейшую из скважины, возможно, она минерализована.

Парк отдал воду на исследование, чтобы узнать ее состав и понять точную причину появления изумрудного оттенка.

«Цвет выглядит очень неплохо. Посмотрим, как вода поведет себя летом, как будет работать система фильтрации», — сказал Владислав Вакаев.

Как будет выглядеть пруд

Перед тем, как заливать воду, рабочие сделали новую гидроизоляцию с увеличенным сроком эксплуатации и спрятали ее под слоями песка и щебня. Старая не годилась — при экспертизе выяснили, что она не держала воду.

Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев. Визуализация проекта пруда в «Изумрудном парке». Владислав Вакаев.

В пруду появится два пирса и набережная со спуском. На островке в центре водоема уже поставили беседку для торжеств.

Вокруг запланировали несколько функциональных территорий. Будет место и для прогулок, и для посиделок в летнем кафе, и проката. По всему периметру пройдет мощеная плиткой набережная с освещением и лавочками.

Несколько участков берега озеленят. Будут и небольшие точки с водной растительностью. На островке в центре пруда оставят большую иву.

Но и это еще не все. Более подробно о проекте мы писали здесь.

Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин. Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин. Пруд в «Изумрудном парке». 60-е. Виктор Анискин.

Как пруд появился в «Изумрудном»

Водоем здесь вырыли комсомольцы в 1952 году. В честь «авторов» его и назвали «Комсомольским». Тогда на водоеме построили четырехметровый водопад, лодочную станцию и насыпали остров. Нередко здесь проводили соревнование судомоделистов.