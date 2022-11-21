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Жизнь

Старт дан. Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» все-таки начали заполнять водой

В Барнауле пруд в парке «Изумрудный» начали заполнять водой, сообщил управляющий территорией Владислав Вакаев в Telegram-канале.

В Барнауле парк "Изумрудный" заполняют водой 16.11.2022.
В Барнауле парк "Изумрудный" заполняют водой 16.11.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Из скважины включили воду на заполнение пруда, рассказал Вакаев. По его словам, ее будут пускать туда в течение трех дней, пока не наступят сильные морозы.

«Официальный старт заполнению пруда дан», — поделился управляющий «Изумрудным».

Ранее стало известно, что пруд в парке заполняют водой. Но, как выяснилось позже, «тревога» была ложной.

Рабочие провели тестовый запуск воды, чтобы проверить скважину. Как водоем выглядел в тот момент — в фоторепортаже altapress.ru «Почти Байкал».

Напомним, на бывшем планетарии в «Изумрудном» устанавливают купол и крест.

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