Старт дан. Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» все-таки начали заполнять водой

Из скважины включили воду на заполнение пруда, рассказал Вакаев. По его словам, ее будут пускать туда в течение трех дней, пока не наступят сильные морозы.
«Официальный старт заполнению пруда дан», — поделился управляющий «Изумрудным».
Ранее стало известно, что пруд в парке заполняют водой. Но, как выяснилось позже, «тревога» была ложной.
Рабочие провели тестовый запуск воды, чтобы проверить скважину. Как водоем выглядел в тот момент — в фоторепортаже altapress.ru «Почти Байкал».
Напомним, на бывшем планетарии в «Изумрудном» устанавливают купол и крест.