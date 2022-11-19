В Барнауле на бывший планетарий в «Изумрудном» парке устанавливают купол и крест

Также 18 ноября накупольный крест осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Ранее в «Изумрудном» парке пруд заполнили водой.
Также в сентября 2022 года показали, как Крестовоздвиженский храм выглядит изнутри.
В Барнауле в «Изумрудном» парке 19 ноября устанавливают купол и крест на Крестовоздвиженский храм (бывший планетарий). Об этом сообщает управляющий парком Владислав Вакаев.
Также 18 ноября накупольный крест осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Ранее в «Изумрудном» парке пруд заполнили водой.
Также в сентября 2022 года показали, как Крестовоздвиженский храм выглядит изнутри.
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