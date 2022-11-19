19 ноября
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Жизнь

В Барнауле на бывший планетарий в «Изумрудном» парке устанавливают купол и крест

В Барнауле в «Изумрудном» парке 19 ноября устанавливают купол и крест на Крестовоздвиженский храм (бывший планетарий). Об этом сообщает управляющий парком Владислав Вакаев.

Купол на храме в "Изумрудном" парке.
Купол на храме в "Изумрудном" парке.
altapress.ru.

Также 18 ноября накупольный крест осветил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Ранее в «Изумрудном» парке пруд заполнили водой.

Также в сентября 2022 года показали, как Крестовоздвиженский храм выглядит изнутри.

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