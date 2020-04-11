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Туризм

Более 2000 пассажиров дрейфующего лайнера без Covid-19 сойдут в порту Марселя

Круизный лайнер MSC Magnifica, который месяц дрейфует со здоровыми пассажирами, начнет их высадку 21 апреля в Марселе, сообщает «Интерфакс-туризм».

Круизный лайнер MSC Magnifica.
Круизный лайнер MSC Magnifica.
Стоп-кадр YouTube

«Круиз начался 5 января в порту Генуи, больше половины его прошло по расписанию. Лайнер не заходил в порты тех стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, поэтому все пассажиры на борту абсолютно здоровы. Круиз должен завершиться 20 апреля в порту Марселя, высадка пассажиров начнется 21 апреля», — сообщили в пресс-службе туроператора PAC Group — ключевого партнера компании MSC Cruises на российском рынке.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что «за два месяца корабль не побывал ни в одной стране, где есть эта эпидемия, пишет bfm.ru. На борту зараженных коронавирусом не было, и решили, чтобы и не было. И 2200 человек на лайнере, из них только семь россиян. Они стояли долго возле Австралии, рассматривали ее с борта корабля. Люди продолжают отдыхать, но нигде не выходят на берег».

На лайнере находится журналист из Новокузнецка Михаил Вальтфогель вместе с женой Анастасией. Он рассказал о подробностях путешествия во время пандемии.

Решение капитана

В Австралии путешествие закончилось — страна разрешила лайнеру зайти в порт, но капитан MSC остановило круиз и решил изолировать всех находящихся на борту.

Причина простая — в Австралии есть зараженные, и после нее следующие порты откажутся принимать людей с Magnifica.

Ушли и не вернулись

Пассажиры и персонал безопасны для окружающих — среди них не может быть зараженных. Поэтому капитан разрешил некоторым выйти в Сиднее при условии, что обратно на Magnifica они уже не вернутся.

Такой возможностью, рассказывает сибиряк, воспользовались 150 человек.

…Последняя остановка была совершена 6 апреля в порту Коломбо на Шри-Ланке для дозаправки. Далее лайнер направился в сторону Средиземноморья.

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