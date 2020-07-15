Чечня «закрылась» от гостей и туристов

«Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам», — пишет в своем Instagram начальник УГИБДД МВД республики Идрис Черхигов.
По его словам, открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости.
В начале пандемии коронавируса Чечня стала первым регионом России, закрывшим свои границы, пишет ura.ru. В апреле о воскресеньям чеченским жителям запретили выходить из дома. В республике ввели комендантский час — во всех населенных пунктах с 20:00 до 08:00 запрещалось движение транспорта, в это время жителям нельзя выходить из домов.
Власти принимали приезжающих на родину граждан всего пару дней, а после регион принимал только продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы.
В конце июня глава региона Рамзан Кадыров отменил двухнедельный карантин для всех въезжающих в республику, передает телеканал 360.