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Коронавирус

По воскресеньям чеченским жителям запретили выходить из дома

С 13 апреля в Чечне ввели пропускной режим — жители должны будут оформлять разрешение для того, чтобы поехать за продуктами, лекарствами или по другим неотложным делам, сообщает ТАСС.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
CC0

Один пропуск будут выдавать сразу на всю семью. На нем укажут время и дни недели для выхода из дома — передвигаться можно только в пределах своего района.

«При этом, в воскресенье, всем без исключения, запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки», — сообщил глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов.

Пропускной режим не касается сотрудников организаций, которые продолжают работу.

С 5 апреля Чечня ограничила въезд и выезд в другие регионы. С 11 апреля все пассажиры, прибывающие из Москвы в Грозный, должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус Covid-19, пишет polit.ru.

В республике введен комендантский час — во всех населенных пунктах с 20:00 до 08:00 запрещается движение транспорта, в это время жителям нельзя выходить из домов.

В Сибири

Между тем в различных городах Сибирского федерального округа в минувшие выходные в разгар пандемии многие жители веселились на «шашлык-пати».

Так, в Новосибирске во время режима самоизоляции на парковках городских парков и скверов не было свободных мест.

Днем 11 апреля индекс самоизоляции в Новосибирске значительно превышал среднероссийский показатель и составлял 3,4 балла. Для сравнения, в Москве он составляет 3,7 балла.

Но в топе городов-миллионников в оранжевой зоне оказался именно Новосибирск с наименьшим индексом самоизоляции по стране. Следующий уровень — красный.

11 апреля индекс самоизоляции в Барнауле был чуть выше, чем в соседнем Новосибирске — 3,5. Это значит, что на улице было много людей.

Скандал

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что закрывать въезд и выезд из регионов страны недопустимо. Руководители субъектов не должны «путать региональные полномочия с федеральными», отметил глава российского правительства.

В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что республика открыта для транзитного транспорта, перевозок продуктов и медикаментов. Но в рамках борьбы с распространением COVID-19 пускать в Чечню будут только по прописке.

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