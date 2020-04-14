По воскресеньям чеченским жителям запретили выходить из дома

Один пропуск будут выдавать сразу на всю семью. На нем укажут время и дни недели для выхода из дома — передвигаться можно только в пределах своего района.
«При этом, в воскресенье, всем без исключения, запрещается выходить из своего дома или же совершать какие-либо поездки», — сообщил глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов.
Пропускной режим не касается сотрудников организаций, которые продолжают работу.
С 5 апреля Чечня ограничила въезд и выезд в другие регионы. С 11 апреля все пассажиры, прибывающие из Москвы в Грозный, должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус Covid-19, пишет polit.ru.
В республике введен комендантский час — во всех населенных пунктах с 20:00 до 08:00 запрещается движение транспорта, в это время жителям нельзя выходить из домов.
В Сибири
Между тем в различных городах Сибирского федерального округа в минувшие выходные в разгар пандемии многие жители веселились на «шашлык-пати».
Так, в Новосибирске во время режима самоизоляции на парковках городских парков и скверов не было свободных мест.
Днем 11 апреля индекс самоизоляции в Новосибирске значительно превышал среднероссийский показатель и составлял 3,4 балла. Для сравнения, в Москве он составляет 3,7 балла.
Но в топе городов-миллионников в оранжевой зоне оказался именно Новосибирск с наименьшим индексом самоизоляции по стране. Следующий уровень — красный.
11 апреля индекс самоизоляции в Барнауле был чуть выше, чем в соседнем Новосибирске — 3,5. Это значит, что на улице было много людей.
Скандал
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что закрывать въезд и выезд из регионов страны недопустимо. Руководители субъектов не должны «путать региональные полномочия с федеральными», отметил глава российского правительства.
В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что республика открыта для транзитного транспорта, перевозок продуктов и медикаментов. Но в рамках борьбы с распространением COVID-19 пускать в Чечню будут только по прописке.