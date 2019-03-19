Кто такая Александра Томашевич. Что известно о новом руководителе АРАТ

Проработав три года в правлении Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич была избрана президентом, что стало для нее вполне ожидаемо. В разговоре altapress.ru среди основных целей она назвала повышение лояльности к компаниям, входящим в ассоциацию, привлечение в АРАТ новых участников, продвижение Алтая на региональном и федеральном уровне, активное взаимодействие с органами власти и СМИ.

Александра Томашевич,

президент АРАТ:

Ассоциацией было принято решение изменить внутреннюю структуру, выделив две рабочие группы. Одна из них будет заниматься вопросами выездного туризма, другая — внутреннего, что позволит эффективнее развиваться в различных направлениях.

У Александры Томашевич два высших образования — факультет журналистики АлтГУ и юридический факультет ААЭП, так же Александра получила сертификат менеджера в британской бизнес-школе Линк. В сфере туризме она с 2004 года. Работала руководителем отдела индивидуальных туров в турагентстве S7 Tour. Основала собственную компанию «СК-Тур». В настоящее время компания работает под брендом Pegas Touristik.