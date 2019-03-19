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Туризм

Кто такая Александра Томашевич. Что известно о новом руководителе АРАТ

На днях тайным голосованием выбрали нового президента Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ). Вместо Елены Красулиной ее возглавила Александра Томашевич.

Александра Томашевич.
Александра Томашевич.
Из личного архива.

Проработав три года в правлении Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич была избрана президентом, что стало для нее вполне ожидаемо. В разговоре altapress.ru среди основных целей она назвала повышение лояльности к компаниям, входящим в ассоциацию, привлечение в АРАТ новых участников, продвижение Алтая на региональном и федеральном уровне, активное взаимодействие с органами власти и СМИ.

Александра Томашевич,
президент АРАТ:

Ассоциацией было принято решение изменить внутреннюю структуру, выделив две рабочие группы. Одна из них будет заниматься вопросами выездного туризма, другая — внутреннего, что позволит эффективнее развиваться в различных направлениях.

У Александры Томашевич два высших образования — факультет журналистики АлтГУ и юридический факультет ААЭП, так же Александра получила сертификат менеджера в британской бизнес-школе Линк. В сфере туризме она с 2004 года. Работала руководителем отдела индивидуальных туров в турагентстве S7 Tour. Основала собственную компанию «СК-Тур». В настоящее время компания работает под брендом Pegas Touristik.

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