Даже пешком. Все россияне, прибывшие из-за границы, теперь обязаны сдать тест на COVID-19

По новым правилам Роспотребназора, тест на COVID-19 обязаны будут сдавать все россияне, возвращающиеся в страну любым видом транспорта или пешком. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Ранее тест на коронавирус должны были сдавать только те, кто прилетел на самолете. Новые нормы действуют с 15 апреля.

Как сообщает Роспотребназдор, с 15 апреля все граждане РФ, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны еще до приезда заполнить специальную анкету на портале Госуслуг.

Далее, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России, граждане обязаны пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате также на «Госуслугах».

До получения результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию, отмечают в ведомстве.

Ранее россиянку лишили новорожденного сына из-за справки об отсутствии COVID-19.