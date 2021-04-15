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Туризм

Даже пешком. Все россияне, прибывшие из-за границы, теперь обязаны сдать тест на COVID-19

По новым правилам Роспотребназора, тест на COVID-19 обязаны будут сдавать все россияне, возвращающиеся в страну любым видом транспорта или пешком. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Ранее тест на коронавирус должны были сдавать только те, кто прилетел на самолете. Новые нормы действуют с 15 апреля.

Как сообщает Роспотребназдор, с 15 апреля все граждане РФ, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны еще до приезда заполнить специальную анкету на портале Госуслуг.

Далее, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России, граждане обязаны пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о его результате также на «Госуслугах».

До получения результата теста необходимо соблюдать самоизоляцию, отмечают в ведомстве.

Ранее россиянку лишили новорожденного сына из-за справки об отсутствии COVID-19.

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