Россиянку лишили новорожденного сына из-за справки об отсутствии COVID-19

Чиновники забрали у жительницы Тюменской области новорожденного ребенка, поскольку она не смогла оперативно подтвердить, что не болеет коронавирусом, пишет 72.RU .

Жительница Ишима рассказала, что 10 марта стала мамой, но вместо радости получила повестку в суд — ребенка забрали прямо из роддома и без ее ведома отвезли в дом малютки.

«У него был маленький вес, поэтому его отправили в палату интенсивной терапии: малыш лежал отдельно от меня. 13-го числа меня выписали домой одну: есть все подтверждающие документы. Я пошла домой за вещами для ребенка, ведь 15 марта нас вместе должны были положить в соматическое отделение. Немного приболела, обратилась к терапевту. Когда я вернулась в больницу, с меня начали требовать справку об отсутствии коронавируса. Я ее сделала, но к ребенку меня не пускали», — рассказала женщина.

По ее словам, пока не пускали к сыну, она передавала все необходимое. Когда настал день выписки, пришла с мужем, но в роддоме сказали обращаться в органы опеки.

Дети-сироты Евгений Халдей/ МАММ / МДФ / russfoto.ru

«Я пришла, а мне сунули бумажку об отказе от ребенка. Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребенка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав», — отметила мать ребенка.

Примечательно, что в доме малютки по непонятной причине мальчику сразу поменяли имя — вместо Арсения он стал Валерием.

Семья наняла адвоката, который обратился в областную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка с жалобами на действие органов опеки.

Адвокат подчеркнул, что «руководитель органов опеки внаглую совала бумажку на разрешение на усыновление». При этом семья положительная, есть все условия — нормальная квартира, комната для ребенка, деньги.

Уполномоченный по правам ребенка сообщил изданию, что ситуацию взял на контроль.