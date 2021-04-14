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Жизнь

Россиянку лишили новорожденного сына из-за справки об отсутствии COVID-19

Чиновники забрали у жительницы Тюменской области новорожденного ребенка, поскольку она не смогла оперативно подтвердить, что не болеет коронавирусом, пишет 72.RU.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com

Жительница Ишима рассказала, что 10 марта стала мамой, но вместо радости получила повестку в суд — ребенка забрали прямо из роддома и без ее ведома отвезли в дом малютки.

«У него был маленький вес, поэтому его отправили в палату интенсивной терапии: малыш лежал отдельно от меня. 13-го числа меня выписали домой одну: есть все подтверждающие документы. Я пошла домой за вещами для ребенка, ведь 15 марта нас вместе должны были положить в соматическое отделение. Немного приболела, обратилась к терапевту. Когда я вернулась в больницу, с меня начали требовать справку об отсутствии коронавируса. Я ее сделала, но к ребенку меня не пускали», — рассказала женщина.

По ее словам, пока не пускали к сыну, она передавала все необходимое. Когда настал день выписки, пришла с мужем, но в роддоме сказали обращаться в органы опеки.

Дети-сироты
Дети-сироты
Евгений Халдей/ МАММ / МДФ / russfoto.ru

«Я пришла, а мне сунули бумажку об отказе от ребенка. Они заявили, что я ушла из роддома и бросила ребенка. У меня выписка на руках! Меня не пускали из-за странных справок, которые я в итоге делала. Я ничего не подписала. Сейчас на меня подали в суд, чтобы лишить родительских прав», — отметила мать ребенка.

Примечательно, что в доме малютки по непонятной причине мальчику сразу поменяли имя — вместо Арсения он стал Валерием.

Семья наняла адвоката, который обратился в областную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка с жалобами на действие органов опеки.

Адвокат подчеркнул, что «руководитель органов опеки внаглую совала бумажку на разрешение на усыновление». При этом семья положительная, есть все условия — нормальная квартира, комната для ребенка, деньги.

Уполномоченный по правам ребенка сообщил изданию, что ситуацию взял на контроль.

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