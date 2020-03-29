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Туризм

Депутат Госдумы предложил закрыть Алтай от туристов

Депутат Госдумы Родион Букачаков считает, что на время пандемии коронавируса необходимо закрыть въезд в Республику Алтай для туристов. Видео с комментарием депутата опубликовал телеграм-канал Мash.

Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.

Жители республики обеспокоены тем, что вместо соблюдения карантина в нерабочую неделю множество россиян отправились отдыхать в Горный Алтай.

«Объявлены выходные, хорошая погода стоит, и туристы поехали к нам отдыхать, — говорит Родион Букачаков, — Я думаю, что такие безответственные поездки нужно срочно прекращать и вводить ограничения въезда на территорию субъектов для таких целей».

С мнением депутата Госдумы согласились местные чиновники. Так, зампредседателя Общественной палаты республики Татьяна Кончева обратилась к жителям соседних регионов с просьбой «переждать».

«Конечно, у нас территория красивая и гостеприимная, но хотелось бы обратиться к жителям соседних территорий с убедительной просьбой воздержаться от поездок на Алтай. Нам нужно всем миром переждать этот острый период», — заявила Татьяна Кончева.

Напомним, с 28 марта по 1 июня в Республике Алтай приостановили работу турбаз, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев и детских лагерей. Также до 5 апреля в регионе закрыли общепит, кинотеатры, клубы и прочие развлекательные заведения

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