Депутат Госдумы предложил закрыть Алтай от туристов

Жители республики обеспокоены тем, что вместо соблюдения карантина в нерабочую неделю множество россиян отправились отдыхать в Горный Алтай.
«Объявлены выходные, хорошая погода стоит, и туристы поехали к нам отдыхать, — говорит Родион Букачаков, — Я думаю, что такие безответственные поездки нужно срочно прекращать и вводить ограничения въезда на территорию субъектов для таких целей».
С мнением депутата Госдумы согласились местные чиновники. Так, зампредседателя Общественной палаты республики Татьяна Кончева обратилась к жителям соседних регионов с просьбой «переждать».
«Конечно, у нас территория красивая и гостеприимная, но хотелось бы обратиться к жителям соседних территорий с убедительной просьбой воздержаться от поездок на Алтай. Нам нужно всем миром переждать этот острый период», — заявила Татьяна Кончева.
Напомним, с 28 марта по 1 июня в Республике Алтай приостановили работу турбаз, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев и детских лагерей. Также до 5 апреля в регионе закрыли общепит, кинотеатры, клубы и прочие развлекательные заведения