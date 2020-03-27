В Горном Алтае закрыли все турбазы, гостиницы и общепит

Гостям, уже проживающим на турбазах необходимо обеспечить условия для самоизоляции, владельцам баз — организовать их питание непосредственно в местах проживания.
Жителям Республики Алтай рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране осложняется, в России этот диагноз подтвержден у 840 жителей в 56 регионах страны. В Республике Алтай случаев заболевания нет. Сегодня утром я ознакомился с работой хирургического корпуса детской республиканской больницы и Майминской районной больницы. В случае необходимости их корпуса перепрофилируют в карантинные помещения», — сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.