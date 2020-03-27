Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

В Горном Алтае закрыли все турбазы, гостиницы и общепит

С 28 марта по 1 июня в Республике Алтай приостанавливают работу турбаз, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев и детских лагерей. Также до 5 апреля в регионе закрыли общепит, кинотеатры, клубы и прочие развлекательные заведения, сообщают «Новости Горного Алтая».

Горный Алтай в сентябре.
Горный Алтай в сентябре.
Василий Кулешов, https://www.instagram.com/iamvasiliykuleshov/

Гостям, уже проживающим на турбазах необходимо обеспечить условия для самоизоляции, владельцам баз — организовать их питание непосредственно в местах проживания.

Жителям Республики Алтай рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране осложняется, в России этот диагноз подтвержден у 840 жителей в 56 регионах страны. В Республике Алтай случаев заболевания нет. Сегодня утром я ознакомился с работой хирургического корпуса детской республиканской больницы и Майминской районной больницы. В случае необходимости их корпуса перепрофилируют в карантинные помещения», — сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость