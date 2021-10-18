Депутат Госдумы предложил запретить незамужним девушкам ездить в Турцию

На турок массово поступают жалобы из-за их недобросовестного поведения, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Он считает возможным ввести запрет на поездки в Турцию для незамужних россиянок.

Многие русские девушки, по его словам, «совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей». И эта проблема, как высказался парламентарий, очень распространена.

«Турки поют им песни о большой любви. А потом ребенок оказывается в собственности у этого папаши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию. Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем. Они спиртное возят из северного Кипра, там делают его из денатурата. Очень много жалоб от женщин, которые оказались в состоянии опьянения с „все включено“, и теперь не могут увидеть ребенка», — отметил Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Реакция экспертов

«Если Милонову запретить вообще высказываться, есть надежда, что российский парламент зазвучит разумнее», — цитирует Газета.Ru экс-депутата Госдумы Оксану Пушкину, занимавшую пост Уполномоченного по правам ребенка в Московской области в 2015—2016 годах.

Другой эксперт указала на ее дискриминационную составляющую.

«Внебрачный ребенок может появиться и у замужней россиянки… И почему только Турция? Следуя логике Милонова, надо незамужним запретить выезд из страны по любым направлениям. А если серьезно, то речь тут идет о нарушении прав по половому признаку и по факту наличия или отсутствия мужа. Это запрещено Конституцией и недопустимо», — пояснила юрист Дарья Ахтырко.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров предложил автоматически давать детям от смешанных браков российское гражданство. Соответствующая инициатива может быть реализована в качестве одного из следующих шагов в рамках поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, указал министр иностранных дел.

Ранее Милонов назвал Алтай альтернативой Турции. Он считает, что в Турцию не надо ездить «уже года два, а может быть даже пять» и «нечего там делать россиянам».