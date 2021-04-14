Милонов назвал Алтай альтернативой Турции

Он считает, что в Турцию не надо ездить «уже года два, а может быть даже пять» и «нечего там делать россиянам».

«Я не буду советовать Крым и Сочи, потому что там уже все занято, но есть много других мест. Благодаря пандемии и Алтай был открыт, и Камчатка была открыта как новые туристические направления. Я бы сказал, что есть еще Армения, которая недооценена. Где в нас никто не будет стрелять, и люди нас очень любят», — уверен Милонов.