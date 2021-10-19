Депутаты думают над увеличением размера курортного сбора в Алтайском крае

Вопрос об увеличении размера курортного сбора с отдыхающих рассмотрят депутаты Алтайского краевого заксобрания на сессии 28 октября. После увеличения турналог может составить 50 рублей в сутки с человека.

На период пандемии в крае приостановили взимание курортного сбора и до 30 рублей снизили его ставку на 2021−2022 годы.

Однако «с учетом стабилизации работы хозяйствующих субъектов в Алтайском крае, заполняемости объектов размещения города-курорта проектом закона предусматривается увеличение курортного сбора на 2022 год до первоначального размера 50 рублей». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаемый размер курортного сбора составит 50% от максимально возможного, предусмотренного федеральным законом.

Принятие и реализация законопроекта приведут к увеличению доходов краевого бюджета и бюджета фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.

Ожидается, что это принесет дополнительно порядка 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на строительство дублера Чуйского тракта потребуется Алтайскому краю 1,75 млрд рублей.