Депутаты думают над увеличением размера курортного сбора в Алтайском крае

На период пандемии в крае приостановили взимание курортного сбора и до 30 рублей снизили его ставку на 2021−2022 годы.
Однако «с учетом стабилизации работы хозяйствующих субъектов в Алтайском крае, заполняемости объектов размещения города-курорта проектом закона предусматривается увеличение курортного сбора на 2022 год до первоначального размера 50 рублей». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Предлагаемый размер курортного сбора составит 50% от максимально возможного, предусмотренного федеральным законом.
Принятие и реализация законопроекта приведут к увеличению доходов краевого бюджета и бюджета фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.
Ожидается, что это принесет дополнительно порядка 11 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на строительство дублера Чуйского тракта потребуется Алтайскому краю 1,75 млрд рублей.