19 октября 6°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

Депутаты думают над увеличением размера курортного сбора в Алтайском крае

Вопрос об увеличении размера курортного сбора с отдыхающих рассмотрят депутаты Алтайского краевого заксобрания на сессии 28 октября. После увеличения турналог может составить 50 рублей в сутки с человека.

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

На период пандемии в крае приостановили взимание курортного сбора и до 30 рублей снизили его ставку на 2021−2022 годы.

Однако «с учетом стабилизации работы хозяйствующих субъектов в Алтайском крае, заполняемости объектов размещения города-курорта проектом закона предусматривается увеличение курортного сбора на 2022 год до первоначального размера 50 рублей». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаемый размер курортного сбора составит 50% от максимально возможного, предусмотренного федеральным законом.

Принятие и реализация законопроекта приведут к увеличению доходов краевого бюджета и бюджета фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.

Ожидается, что это принесет дополнительно порядка 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на строительство дублера Чуйского тракта потребуется Алтайскому краю 1,75 млрд рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость