Курортный сбор в Алтайском крае могут поставить на «паузу»

Алтайские депутаты рассмотрят законопроект о приостановке уплаты курортного сбора в регионе, сообщила пресс-служба АКЗС.

Что происходит в Белокурихе в период пандемии.

Поскольку работа санаториев и гостиниц остановлена до 1 июня, взимать сбор невозможно. Для поддержки отрасли приняли федеральный закон, который дал право регионам приостановить уплату курортного сбора.

Такой законопроект поступил в АКЗС, заявил спикер краевого парламента Александр Романенко.

Проект закона внес губернатор Виктор Томенко. Документ предлагает приостановить курортный сбор с 1 марта по 31 августа 2020 года.

Первые выплаты по курортному сбору, согласно проекту закона, должны поступить до 10 сентября. Напомним, что размер курортного сбора в 2020 году составляет 50 рублей, он берется только в Белокурихе.

«Это одна из тех мер поддержки бизнеса, которую предлагало туристическое сообщество края», — пояснил председатель АКЗС.

Ранее Виктор Томенко обещал, что правительство края на всех уровнях, в первую очередь на федеральном, будет добиваться максимальной возможности поддержать курортную сферу.