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Туризм

Деревню Динозаврию планируют построить на родине сибирских динозавров

В Кемеровской области планируют построить эко-деревню Динозаврию для туристов из разных уголков России и мира, сообщает «Кузбасс».

Динозавр.
Динозавр.
СС0

Проект эко-деревни разработала сотрудница Чебулинского краеведческого музея Светлана Кочева, которая заведует развитием туризма.

«Совместный проект бизнеса и музея под названием „В гости к динозавру“. Как известно, село Шестаково официально получило статус родины динозавров», — отмечает издание.

Инициативу отправили на всероссийский конкурс представителей туриндустрии «Мастера гостеприимства», куда в общей сложности поступило 20 935 заявок.

В итоге в финал вышли только 186 человек с самыми интересными идеями, в том числе и Кочева.

По результатам конкурса проект эко-деревни не вошел в число победителей, однако, как отмечает издание, он уже нашел заинтересованного инвестора.

Станислав Семенцов решил красиво отметить свой 30-й день рождения уборкой снега в костюме динозавра.
Станислав Семенцов решил красиво отметить свой 30-й день рождения уборкой снега в костюме динозавра.
опубликовано на странице Станислава в vk.com

Стоит отметить, что Динозаврия может стать весьма прибыльной: с 2014 года музей активно реализует туристические маршруты, которые привлекают гостей из разных регионов России и мира.

При этом, как подчеркнули в проекте, туристов может быть еще больше, просто сейчас им негде остановиться. Именно на решение этой проблемы направлена инициатива.

Ранее сообщали, что известную алтайскую Денисову пещеру собираются продвигать на мировом рынке, создав для этого общественный фонд.

Небольшой поселок Шестаково в Чебулинском районе Кемеровской области получил мировую известность в 1953 году, когда геолог Александр Моссаковский обнаружил в основании Шестаковского яра на берегу реки Кии скелет мелкого динозавра, относящегося к роду Пситтакозавров. Этот вид жил здесь в раннем меловом периоде — 130−100 млн лет назад.

За полвека в Шестаково побывали ученые со всего мира, здесь находили останки динозавров, мамонтов и мелких рептилий. Сам Яр получил название «Кладбище динозавров».

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