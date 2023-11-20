Дикая история. Как «денисовец» впервые провел экзамен в самой известной пещере Алтая – фоторепортаж altapress.ru

20 человек со всего Алтайского края прошли уникальный экзамен – в Денисовой пещере впервые провели международную акцию «Географический диктант». И зачитывал вопросы не учитель или профессор, а «древний» человек в одеждах из шкур, вооруженный каменным топориком. Корреспондент altapress.ru же вооружился шариковой ручкой и тоже проверил свои знания.

Где только не проводят акцию «Географический диктант», участникам которого задают хитрые (и не очень) вопросы о науке, России и мире. В поездах дальнего следования, в заповедниках, за границей в сотне разных стран и даже на МКС. Но никогда – в Денисовой пещере.

Историческую несправедливость исправили 19 ноября. В пещере собрались 20 человек из Барнаула, Сросток, Бийска, Белокурихи и Солонешного. Желающих было еще много, но количество мест в пещере – ограничено.

Всем нам предстояло ответить на 40 вопросов. 10 из них собраны на основе общеизвестных фактов из географии. В остальных – участников могли выручить образное и логическое мышление и эрудиция. На все – 45 минут.

- Не помню, была ли у нас ручка, но игла точно была, - пошутил наш экзаменатор-денисовец. За образом интеллигентного древнего человека скрывался организатор пещерной акции, руководитель белокурихинского отделения РГО и член попечительского совета фонда «Денисова пещера» Олег Акимов.

В пещере было уютнее чем на улице – ее стены закрывали собравшихся от сильного ветра. Несмотря на холод, развести костер здесь, как древним людям, никому и в голову не пришло. В противном случае мы бы рисковали стать жертвами археологов, положивших жизнь на изучение объекта.

"Денисовец" зачитывал вопросы и варианты ответов, а мы отмечали правильный на специальных бланках, которые сейчас проверяют в Русском географическом обществе.

После экзамена пенсионер Дмитрий Кротов из села Сростки честно признался, что оценивает свою работу на мягкую троечку. Или даже "два".

Первый "Географический диктант" в Денисовой пещере. Екатерина Карзова

«Некоторые ответы точно знал, но в основном угадывал – многое забылось. Но вопросы были очень интересные, даже захотелось почитать, поизучать», - сказал он.

Дмитрий вместе с дочерью впервые побывали в Денисовой пещере. С ними были девчонки из клуба ездовых видов спорта. Все хором признались, что у них есть разрисованные пятерками по географии школьные дневники.

Ребята рассказали, что лучше всего отвечали на вопросы, связанные с гербами регионов. Которые, к слову, журналиста altapress.ru заставили попотеть.

Однозначно всех участников покорил вопрос о «Песенке о терпении» ВИА «Голубые гитары». Оказывается, в ней есть этнографическая ошибка. А вы знаете ответ - какая?

Эта тайна откроется 10 декабря, когда на сайте РГО опубликуют правильные ответы. А проверить свои результаты участники диктанта могут там же, 13 декабря.

P.S: «Денисовец» не сомневается, что теперь «Географический диктант» будет проходить в его пещере каждый год.