Дочь Дмитрия Маликова несколько дней подряд восторгается Алтаем

Дочь известного российского певца Дмитрий Маликова Стефания проводит отпуск в Республике Алтай. 21-летняя модель выкладывает в Instagram снимки природы и себя на ее фоне.

Девушка сопровождает фотографии восторженными комментариями: «Самое красивое место, в котором я когда-либо была! Ничего не сравнится с красотой Алтая».

Москвичка отдыхает в Горном уже несколько дней. Она успела побывать на Телецком озере, прокатилась к водопадам поблизости, оценила марсианские пейзажи и уникальное Гейзерное озеро.

Подписчики просят модель выкладывать больше снимков с алтайской красотой, а местные жители предостерегают об обилии клещей.

Ранее ведущий шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен поделился впечатлениями от визита на Яровое.