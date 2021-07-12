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Туризм

Дочь Дмитрия Маликова несколько дней подряд восторгается Алтаем

Дочь известного российского певца Дмитрий Маликова Стефания проводит отпуск в Республике Алтай. 21-летняя модель выкладывает в Instagram снимки природы и себя на ее фоне.

Стефания Маликова на Алтае.
Стефания Маликова на Алтае.
instagram.com/steshamalikova

Девушка сопровождает фотографии восторженными комментариями: «Самое красивое место, в котором я когда-либо была! Ничего не сравнится с красотой Алтая».

Москвичка отдыхает в Горном уже несколько дней. Она успела побывать на Телецком озере, прокатилась к водопадам поблизости, оценила марсианские пейзажи и уникальное Гейзерное озеро.

Подписчики просят модель выкладывать больше снимков с алтайской красотой, а местные жители предостерегают об обилии клещей.

Ранее ведущий шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен поделился впечатлениями от визита на Яровое.

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