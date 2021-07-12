Дочь Дмитрия Маликова несколько дней подряд восторгается Алтаем

Девушка сопровождает фотографии восторженными комментариями: «Самое красивое место, в котором я когда-либо была! Ничего не сравнится с красотой Алтая».
Москвичка отдыхает в Горном уже несколько дней. Она успела побывать на Телецком озере, прокатилась к водопадам поблизости, оценила марсианские пейзажи и уникальное Гейзерное озеро.
Подписчики просят модель выкладывать больше снимков с алтайской красотой, а местные жители предостерегают об обилии клещей.
Ранее ведущий шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен поделился впечатлениями от визита на Яровое.