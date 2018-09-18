Дорогу до алтайской игорной зоны «Сибирская монета» отремонтируют за 157 млн рублей

В Алтайском крае ремонтируют подъезд к игорной зоне «Сибирская монета». На это из краевого бюджета выделили 157,6 млн рублей, сообщает региональный Минстройтранс.

К ремонту участка в 8 км подрядчик приступил в середине августа текущего года. Сейчас рабочие исправляют старый дорожный профиль, укладывают новое покрытие из горячей плотной асфальтобетонной смеси. Ремонт закончат до октября 2019 года.

Ранее в интервью altapress.ru управляющий Игорь Речка отметил, что фактически дорога до развлекательного комплекса Altai Palace есть, но только без асфальтового полотна. По его мнению, из-за отсутствия нормальной дороги в «Сибирскую монету» не торопятся заходить новые инвесторы.

О проблемах с дорогой до игорной зоны недавно говорил губернатор Виктор Томенко.

Цифры

Турпоток в игорную зону «Сибирская монета» за семь месяцев 2018 года вырос в 2,2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. За январь — июль ее посетили 79,3 тыс. человек. С конца 2014 года турпоток составил более 200 тыс. человек.

В развитие игорной зоны «Сибирская монета» инвестировали 1677 млн рублей. За шесть месяцев 2018 года — более 15,5 млн рублей.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за весь период работы игорной зоны составили 198 млн рублей, в том числе в региональный бюджет около 150 млн рублей.