Дотронуться до облаков: зачем туристы едут на Алтай в долину Актру

Как добраться
От Бийска до ледников Актру — около 520 км. Не все это расстояние можно преодолеть на машине, порядка 5 км придется идти пешком, пишет welcometoaltai.ru.
Дорога пролегает через Сростки, Майму, Манжерок, Семинский перевал и перевал Чике-Таман. Далее, нужно добраться до села Курай и повернуть в сторону Кызыл-Таш.
В Курайской степи нет асфальта, есть только грунтовые дороги и накатанные тропы. Городскую малолитражку или дорогой седан рекомендуется оставить на стоянке и продолжить путь на внедорожнике. По пути придется пересекать броды.
Нужно добраться до Перевалки (отсюда и дальше ехать можно только на подготовленной машине), а затем — до альпенлагеря Актру. Это благоустроенное место, где есть сотовая связь, аптека, баня, магазин, домики, места для палаток.
Альпенлагерь — отправная точка для путешествий по ущелью Актру, поясняет vtourisme.com.
Что посмотреть
Ледник Малый Актру
Малый Актру располагается в получасе ходьбы от альпинистского лагеря. Длина ледника — 3 км. Он занимает долину между между вершинами Кара-Таш и Купол, под большим уклоном спускающуюся в ущелье. Большая часть ледника расположена на высоте около 3200 м, сообщает turistka.ru.
Ледник Большой Актру
Это самый крупный ледник района. Большой Актру отделен от Малого коротким гребнем, оканчивающимся вершиной Кара-Таш. Ледник занимает площадь более 11 кв. км и имеет протяженность около 8 км.
Перевал «Учитель»
Этот перевал ведет из долины Актру в соседнюю с запада долину между вершинами Кызыл-Таш и Юбилейная. Здесь учатся альпинисты, сообщает vtourisme.com. С перевала видно Купол трех озер, здесь выложена вертолетная площадка.
Голубое озеро Актру
Высокогорное озеро в отрогах ледника Большой Актру. Оно расположено на высоте 2840 метров. Глубина озера — 14 метров. Температура воды здесь даже летом составляет около +3 градусов. Озеро замерзает во второй половине сентября.
Купол трех озер
Это одна из самых доступных вершин выше 3500 м. С нее открывается панорамный вид Алтая, можно увидеть Белуху. Однако чтобы подняться сюда, необходимо обязательно отметиться в спасательном отряде МЧС, и досконально знать маршрут восхождения.
В 2018 году в ледниках Актру обнаружили тело погибшего альпиниста. Следователи выяснили, что это житель Белокурихи, который без вести пропал в 2014 году. Мужчина на машине поехал в урочище «Ак-Туру». Он позвонил жене и рассказал, что находится в Кош-Агачском районе, отключает телефон и пойдет в горы. Связаться с ним больше не удалось.