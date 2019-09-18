Дотронуться до облаков: зачем туристы едут на Алтай в долину Актру

Долина Актру — популярное туристическое место в Горном Алтае. Здесь человек без высокой физической подготовки может дотронуться до ледников и даже почти «прикоснуться» к облакам у горных вершин. Ради чего и как едут в долину Актру, и почему здесь нельзя быть беспечным — в материале altapress.ru.

Как добраться

От Бийска до ледников Актру — около 520 км. Не все это расстояние можно преодолеть на машине, порядка 5 км придется идти пешком, пишет welcometoaltai.ru.

Дорога пролегает через Сростки, Майму, Манжерок, Семинский перевал и перевал Чике-Таман. Далее, нужно добраться до села Курай и повернуть в сторону Кызыл-Таш.

В Курайской степи нет асфальта, есть только грунтовые дороги и накатанные тропы. Городскую малолитражку или дорогой седан рекомендуется оставить на стоянке и продолжить путь на внедорожнике. По пути придется пересекать броды.

Нужно добраться до Перевалки (отсюда и дальше ехать можно только на подготовленной машине), а затем — до альпенлагеря Актру. Это благоустроенное место, где есть сотовая связь, аптека, баня, магазин, домики, места для палаток.

Альпенлагерь — отправная точка для путешествий по ущелью Актру, поясняет vtourisme.com.

Что посмотреть

Ледник Малый Актру

Малый Актру располагается в получасе ходьбы от альпинистского лагеря. Длина ледника — 3 км. Он занимает долину между между вершинами Кара-Таш и Купол, под большим уклоном спускающуюся в ущелье. Большая часть ледника расположена на высоте около 3200 м, сообщает turistka.ru.

Ледник Большой Актру

Это самый крупный ледник района. Большой Актру отделен от Малого коротким гребнем, оканчивающимся вершиной Кара-Таш. Ледник занимает площадь более 11 кв. км и имеет протяженность около 8 км.

Перевал «Учитель»

Этот перевал ведет из долины Актру в соседнюю с запада долину между вершинами Кызыл-Таш и Юбилейная. Здесь учатся альпинисты, сообщает vtourisme.com. С перевала видно Купол трех озер, здесь выложена вертолетная площадка.

Голубое озеро Актру

Высокогорное озеро в отрогах ледника Большой Актру. Оно расположено на высоте 2840 метров. Глубина озера — 14 метров. Температура воды здесь даже летом составляет около +3 градусов. Озеро замерзает во второй половине сентября.

Купол трех озер

Это одна из самых доступных вершин выше 3500 м. С нее открывается панорамный вид Алтая, можно увидеть Белуху. Однако чтобы подняться сюда, необходимо обязательно отметиться в спасательном отряде МЧС, и досконально знать маршрут восхождения.